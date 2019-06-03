المستشار بوشناف يستحدث تمركز أمني بمنطقة غدوة ويأمر برفع حالة التأهب

ليبيا – أصدر وزير داخلية المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف، قرارًا باستحداث تمركز أمني بمنطقة غدوة، ورفع حالة التأهب والاستعداد إلى الدرجة القصوى.

المستشار بوشناف طالب في قراره رقم “474” لسنة 2019 بإنشاء تمركز أمني من قبل فرع الإدارة العامة للبوابات والتمركزات الأمنية بمنطقة غدوة ، داعياً إلى أن يكون مكوناً من عدد كافٍ من ضباط وضباط الصف والأفراد، وعدد من الآليات الصحراوية والخدمية مطقمة بشكل كامل، من حيث التسليح والاتصالات والمعدات الفنية اللازمة.

وتضمن القرار أيضاً رفع درجة الاستعداد والتأهب إلى الدرجة القصوى، لكافة عناصر التمركز الأمني، بالإضافة لاتخاذ كافة الإجراءات ووسائل الردع لكل ما يمكن أن يمُس بالأمن العام، أو يزعزع الاستقرار والسكينة العامة بالمنطقة.

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