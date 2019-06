ناقش وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا مع مدير الإدارة العامة للدعم المركزي عميد محمد فتح الله الترتيبات الأمنية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وكما تم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الإدارة العامة للدعم المركزي اليوم الاثنين مناقشة الأوضاع الأمنية داخل العاصمة طرابلس وعدد من المواضيع الأمنية التي تهم أمن وسلامة المواطنين.

The post “باشاغا” يجتمع مع مدير الإدارة العامة للدعم المركزي لهذا السبب appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية