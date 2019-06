قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش، إن “الطائرات التركية تقصف في القصر والخله ووادي الربيع”.

وأضاف المركز، أنه “لا يزال التدخل التركي ا مستمرا رغم الحظر الذي بفرضه مجلس الأمن على ليبيا في التسليح “.

