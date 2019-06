التقى وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، اليوم الاثنين، بمقر الوزارة مع سفير الولايات المتحدة بتونس دونالد بلوم الذي كان مرفوقا بالقائمة بالأعمال بالسفارة الأمريكية بطرابلس.

وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر بخصوص تطورات الأوضاع في ليبيا، وشدد وزير الخارجية في هذا الصدد على أهمية وقف كل أشكال التصعيد العسكري واستئناف المسار السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة في أقرب الآجال.

وأوضح الجهيناوي، أن تفاقم الأوضاع في هذا البلد الشقيق له انعكاسات سلبية بالغة الخطورة على أمن المنطقة بأسرها واستقرارها.

The post وزير الخارجية التونسي: يجب وقف التصعيد العسكري في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية