التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة المؤقتة تبحث سيّر العمل بمستشفى الأطفال بنغازي

بنغازي 03 يونيو 2019 (وال)- عقد مدير إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة في الحكومة المؤقتة، اجتماعًا مع مدير مستشفى الأطفال بنغازي أحمد العقوري.

وقالت مديرة المكتب الإعلامي بالمستشفى هدى كويري إن مدير إدارة التفتيش نورى الفسي، ناقش خلال الاجتماع الذي عقده أمس الأحد، حزمة من المواضيع الخاصة بالمستشفى.

وأضافت هدى كويري أن الاجتماع حضره مديرة مكتب التفتيش والمتابعة بالمستشفى إيناس العبيدي، ومديرة الإدارة الطبية بالمستشفى الدكتورة فريحة الطبولي، ومدير المخازن ناصر العرفي.

وأوضحت هدى كويري أن قرار مدير إدارة التفتيش والمتابعة نوري الفسي الصادر مؤخرًا بشأن تكليف “إيناس العبيدي” بإدارة مكتب التفتيش بالمستشفى، استند إلى قرارات معالي وزير الصحة رقم “208”، وقرار “473” لسنة 2012، وقرار وكيل وزارة الصحة رقم “386” لسنة 2018، بشأن تبعية مديري المكاتب لإدارة التفتيش والمتابعة بديوان الوزارة. (وال- بنغازي) ف ع/ ر ت

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