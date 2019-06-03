أمن زوارة يحبط محاولات هجرة غير شرعية

تمكنت مديرية الأمن زوارة، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، من إحباط محاولتين لمهاجرين غير شرعية في موقعين لنقل مهاجرين إلى إيطاليا عبر شاطئ زوارة.

وأوضح المكتب الإعلامي للمديرية، أن الأولى كانت في منطقة ابى كماش، حيث تم ضبط عدد 6 أشخاص من جنسيات أفريقية في انتظار باقي المجموعة للانطلاق، والموقع الثاني كان غرب مدينة زواره وعلى الشاطئ حيث كان القارب جاهز للانطلاق ووجد به جالونات وقود ومواد غذائية في انتظار ركوب المهاجرين للانطلاق، مشيرا إلى أن دوريات مديرية أمن زواره التي تجوب الشاطئ تدخلت وأحبطت هاتين المحاولتين.

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