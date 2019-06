قال رئيس وزراء حكومة الوفاق فائز السراج، إن القوات الموالية له تتقدم بشكل مستمر في كل محاور القتال في طرابلس.

وأوضح السراج ، في تصريحات تليفزيونية، أن الحكومة تعمل بكل جد لتخفيف المعاناة عن النازحين، وتقديم الخدمات لهم.

وأضاف السراج، أنه تم صرف مبالغ مالية لبعض البلديات لمساعدتها في تخفيف أزمة النزوح .

The post السراج: نحاول تخفيف المعاناة عن النازحين وتقديم الخدمات لهم appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية