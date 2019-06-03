كتيبة فرسان جنزور تعلن مقتل وكيل وزارة الإسكان بحكومة الوفاق خلال مشاركته في إشتباكات المطار

ليبيا – نعت كتيبة فرسان جنزور التابعة لداخلية الوفاق مساء اليوم الإثنين القيادي في الكتيبة صلاح الرقيعي وكيل وزارة الإسكان والمرافق بحكومة الوفاق .

وقالت الكتيبة أن الرقيعي ” أُصيب في معارك العزة والشرف لحماية الأرض والعرض في العاصمة طرابلس ” حيث قُتل اليوم أثناء محاولة تقدم قواتهم نحو سياج المطار القديم .

ويشغل الرقيعي تحديداً منصب وكيل شؤون الإسكان بوزارة الإسكان والمرافق منذ سنة 2015 إبان فترة حكومة الإنقاذ بزعامة القيادي الإسلامي عمر الحاسي وخلفه خليفة الغويل .

ومن جهتها ، نقلت شبكة الرائد الإعلامية المقربة من جماعة الإخوان المسلمين عن مصدر عسكري نبأ مقتل وكيل وزارة الإسكان والمرافق بحكومة الوفاق صلاح الرقيعي خلال ما أسمتها ” معارك تحرير المطار ” .

ونشرت كتيبة فرسان جنزور تسجيلاً للرقيعي يوم أمس يتحدث فيه من محور الطويشة قرب مطار طرابلس الدولي السابق وهو يتحدث عن التضحيات للدفاع عن الأرض والعرض في إشارة للعملية التي تنفذها القوات المسلحة ضدهم .

المرصد – متابعات

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