أكد المركز الإعلامي لعمليات الكرامة، أن ” حكومة الوفاق أعلنت مقتل وكيل وزارة الإسكان و المرافق صلاح الدين الرقيعي”.

وأضاف المركز، أن “الرقيعي قُتل أثناء مشاركته في معركة طرابلس صباح اليوم الاثنين خلال اشتباكات بين الميليشيات والجيش”.

The post “عمليات الكرامة”: مقتل وكيل وزارة “إسكان الوفاق” في اشتباكات اليوم appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية