باشاغا: اشتباكات طرابلس أدت إلى تحركات مجموعات إرهابية في الجنوب

كد وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا ، أن ” اشتباكات طرابلس سببت فوضى كاملة نتج عنها تحركات لمجموعات إرهابية في مناطق بعيدة بالصحراء الليبية والجنوب”.

وأضاف باشاغا، في تصريحات تليفزيونية له، أن ليبيا قريباً ستكون دولة معافاة وقوية تأخذ مكانتها حيث يكون فيها الأمن والاستقرار والتنمية.

وعن أزمة نقص الوقود قال باشاغا، إن الوقود متوفر وستعمل محطات الوقود خلال 24 ساعة لإنهاء أزمة الوقود خلال يومين.

