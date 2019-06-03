دول عربية وإسلامية تعلن الثلاثاء عيد الفطر

أعلنت المحكمة السعودية، مساء اليوم الاثنين، ثبوت رؤية هلال شهر شوال، وأن غداً الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك.

كما أعلنت الكويت والإمارات والبحرين وقطر والوقف السني في العراق، أن الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك.

من جانبها أعلنت الأردن أن غداً الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن أول أيام العيد سيكون يوم الأربعاء.

بدوره أعلن المفتي العام للديار الفلسطينية محمد حسين، تعذر رؤية هلال شوال ليكون غداً المتمم لشهر رمضان والأربعاء أول أيام عيد الفطر.

وكانت مالي أول دولة إسلامية احتفلت بعيد الفطر السعيد، اليوم، بعد تم ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء أمس الأحد في عدة مناطق من البلاد.

وحسمت تركيا مسألة هلال شهر شوال عندما أعلنت مطلع العام الهجري الجاري 1440، أن عيد الفطر سيكون الثلاثاء 4 يونيو 2019، وذلك استناداً للحسابات الفلكية.

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