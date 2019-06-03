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إفتاء الوفاق يحدد أول أيام عيد الفطر المبارك

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

إفتاء الوفاق تعلن غدا الثلاثاء المتمم لشهر رمضان والأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك

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جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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