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“داخلية الوفاق” تبحث الترتيبات الأمنية في العيد

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، الاثنين، اجتماعا مع مدير الإدارة العامة للدعم المركزي العميد محمد فتح الله بمقر الإدارة العامة للأمن المركزي.

وقالت “داخلية الوفاق” بصفحتها في “فيسبوك” إن الاجتماع الثنائي، ركز على مناقشة الترتيبات الأمنية المزمع تنفيذها مع حلول عيد الفطر المبارك، كما بحث الأوضاع الأمنية داخل العاصمة طرابلس.

وكان بشاغا قد التقى ظهر اليوم رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مستعرضاً معه المستجدات الأمنية في العاصمة طرابلس في ظل الظروف الراهنة. واطلع السراج خلال الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس على جهود وبرامج وزارة الداخلية لتعزيز الأمن.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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