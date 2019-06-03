“داخلية الوفاق” تبحث الترتيبات الأمنية في العيد

عقد وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، الاثنين، اجتماعا مع مدير الإدارة العامة للدعم المركزي العميد محمد فتح الله بمقر الإدارة العامة للأمن المركزي.

وقالت “داخلية الوفاق” بصفحتها في “فيسبوك” إن الاجتماع الثنائي، ركز على مناقشة الترتيبات الأمنية المزمع تنفيذها مع حلول عيد الفطر المبارك، كما بحث الأوضاع الأمنية داخل العاصمة طرابلس.

وكان بشاغا قد التقى ظهر اليوم رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مستعرضاً معه المستجدات الأمنية في العاصمة طرابلس في ظل الظروف الراهنة. واطلع السراج خلال الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس على جهود وبرامج وزارة الداخلية لتعزيز الأمن.

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