إحباط محاولة تهريب أقراص مخدرة من تونس

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، اليوم الإثنين، ضبط شخصين ليبيين الجنسية يقومان بجلب أقراص من نوع «اكستيسي» من دولة تونس.

وتمكنت فرقة التحري والقبض بمكتب تحريات طرابلس بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط الشخصين وبحوزتهما 55 قرصًا من نوع اكستيسي، وفق الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار بيان الوزارة إلى أن هذين الشخصين كانا يستعدان لترويجها داخل مدينة طرابلس قبل ضبطهما، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما، وإحالتهما إلى نيابة جرائم مكافحة المخدرات من حيث الاختصاص.

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