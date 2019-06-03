قامت وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة برئاسة إبراهيم بوشناف، أمس الأحد، بإصدار قرارين منفصلين لترقية أكثر من 10 آلاف عضو في هيئة الشرطة من رتب ضباط الصف المتفاوتة.

ونص القرار الأول على ترقية أعضاء هيئة الشرطة من رتب ضباط الصف المتفاوتة وعددهم “8403” عضوًا ابتداء من تاريخ 24 ديسمبر 2018.

ونص القرار الثاني على ترقية أعضاء هيئة الشرطة من رتب ضباط الصف المتفاوتة وعددهم “2371” عضوا ابتداء من تاريخ استحقاقهم للترقية.

وطالب وزير الداخلية في القرارين من إدارة الشؤون الإدارية تعميم القرار للعمل به ووضعه موضع التنفيذ.