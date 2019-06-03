“النهر الصناعي” يحذر من كارثة مائية

تتواصل عمليات التخريب التي تستهدف منشآت جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، حيث نشرت الصفحة الرسمية للجهاز مساء الاثنين، إدراجا يقول إن عملية تدمير لحقت بآبار المياه في حقول منظومة الحساونة سهل الجفارة.

وأوضح الجهاز أنه تم تدمير وتخريب ثلاثة آبار بالحقل الشمالي للمنظومة ليرتفع على إثر هذا العمل عدد الآبار الخارجة عن الخدمة إلى أكثر من 100 بئر.

وقال إن استمرار الاعتداءات على آبار المياه في حقول منظومة الحساونة سهل الجفارة ينذر بكارثة تهدد الإمداد والأمن المائي في ليبيا.

تجدر الإشارة إلى أن المياه قد عادت تدريجياً إلى شبكة مدينة بنغازي وإيقاف التسرب بالمخطط 670 خط إجدابيا – بنغازي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية