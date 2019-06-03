الحكومة الموقتة تسلم سلعًا تموينية لـ«تسييري» بني وليد

أعلنت وزارة الاقتصاد وصندوق موازنة الأسعار بالحكومة الموقتة تسليم 6 شحنات من السلع التموينية إلى لجنة الاقتصاد بالمجلس التسييري لبلدية بني وليد.

ومن المقرر توزيع الشحنات على الجمعيات الاستهلاكية حين وصولها، وفق الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتشمل شحنات السلع التموينية التي وصلت مخازن المجلس التسييري للبلدية 17 ألف صندوق طماطم، وثمانية آلاف كيس حجم 50 كيلو أرز، وأربعة آلاف كيس حجم 50 كيلو دقيق.

وفي منتصف مايو الماضي، أصدر رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله الثني، قرارًا يقضي بتسمية رئيس وأعضاء مجلس تسييري لبلدية بني وليد.

لكن مسؤولين في المدينة عبروا عن رفضهم قرار الثني، واتفقوا على أن أي محاولة تكليف «أجسام موازية» داخل المدينة «ما هي إلا لخلق فتنة وتمزيق النسيج الاجتماعي لبني وليد».

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