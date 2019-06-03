المجلس العسكري مصراتة يتفقد احتياجات قوة حماية سرت

أجرى المجلس العسكري مصراته، الجمعة الماضية، زيارة ميدانية إلى قوة حماية وتأمين سرت.

وأوضح الناطق باسم سرية نزع الألغام والمخلفات الحربية التابعة لقوة حماية سرت سالم الأميل في تصريحات لـ “بوابة أفريقيا الإخبارية”، أن الزيارة استهدفت الاطمئنان على أفراد القوة ورفع الروح المعنوية لهم والوقوف على احتياجاتهم، كما استهدفت الزيارة بوابه الثلاثين غرب سرت مرورا بالغرفة الميدانية وبوابة الساعدي جنوب سرت وبوابة 17 شرق سرت، إضافة إلى المستشفى الميداني التابع للقوة والوقوف على أهم الاحتياجات والنواقص التي يعاني منه المستشفى الميداني.

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