(بالفيديو) بيان اللجنة العليا للإفتاء بشأن حلول عيد الفطر

البيضاء-العنوان

أعلنت اللجنة العليا للإفتاء التابعة للحكومة المؤقتة أن غدا الثلاثاء المتمم لشهر رمضان والأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك.

وفي بيان بشأن حلول عيد الفطر قالت اللجنة “أفادت لجنة تقصي الأهلة التابعة للجنة العليا للإفتاء أنه قد تعذرت رؤية هلال شهر شوال هذه الليلة”.

وأضاف البيان “عليه فإن اللجنة العليا للإفتاء تعلن أن غداً الثلاثاء الرابع من شهر يونيو هو المتمم لشهر رمضان، وأن يوم الأربعاء الخامس من شهر يونيو هو يوم عيد الفطر أول أيام شهر شوال لهذا العام أربعين وأربعمائة وألف هجري”.

وهنأت اللجنة العليا للإفتاء الليبيين بالعيد المبارك، سائلة الله عز وجل أن يتقبل منهم صيامهم وقيامهم وسائر طاعاتهم، وأن يهديهم جميعا سبيل الرشاد، وأن يمن على بلادنا بالأمن والرخاء وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن ينصر الجيش في حربه على الخوارج المارقين والإخوان المفسدين ومن يناصرهم من المجرمين، وأن يشفي الجرحى ويكتب قتلى الجيش في الشهداء.

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