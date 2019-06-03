إنقاذ 85 مهاجرًا غير شرعي شمال الخمس

أعلنت القوات البحرية، اليوم الإثنين، إنقاذ قارب مطاطي متهالك على متنه 85 مهاجرًا غير شرعي على بعد 74 ميلًا شمال غرب الخمس.

وحسب الصفحة الرسمية لمكتب الإعلام التابع للقوات البحرية فإن 75 رجلًا، و5 نساء، و5 أطفال تمكنت دورية تابعة للقطاع الأوسط لحرس السواحل (الزورق أوباري) من انتشالهم أمس الأحد.

وأوضحت أن من بين المهاجرين 37 سودانيًّا، و13 من بنغاليًّا، و5 من تشاد، و5 من مصر، و2 من النيجر، و8 من الصومال، و3 من بوركينا فاسو، علاوة على 12 مواطنًا ليبيًّا.

وتم تسليم المهاجرين إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، مركز إيواء الخمس، عقب وصولهم إلى نقطة إنزال الخمس، وتقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم، حسب القوات البحرية.

كانت القوات البحرية أعلنت الأحد إنقاذ 73 مهاجرًا غير شرعي، وانتشال جثتين وفقدان مهاجرين آخرين في البحر المتوسط على بعد 14 ميلًا شمال القره بوللي.

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