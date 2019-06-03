مسؤول عسكري: هناك تخاذل في التعامل مع الإرهاب في درنة

اتهم آمر غرفة عمليات عمر المختار في درنة سابقاً وقائد اللواء 106 مجحفل المتمركز في طرابلس اللواء سالم رحيل، قيادات أمنية وعسكرية ليبية لم يسمها بـ “التخاذل في التعامل مع قيادات إرهابية انتقلت من العاصمة إلى درنة بعد إطلاق الجيش الليبي لعملية طوفان الكرامة.

وقال رحيل في تصريحات صحافية، أن هناك تنسيق بين المجموعات الإرهابية في مدينتي طرابلس ودرنة.

يشار إلى أن مدينة درنة شهدت أمس الأول تفجيران بسيارتين مفخختين بالقرب من مقر غرفة عمليات عمر المختار ومقر سرية الشهيد فرج بوالهطي المعروف بمعسكر عزوز وهي السرية التي ألقت القبض على الإرهابي المصري هشام عشماوي أكتوبر الماضي.

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