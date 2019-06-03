لجنة الإفتاء بالحكومة المؤقتة تعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر

أعلنت لجنة تقصي الأهلة باللجنة العليا للإفتاء بالحكومة المؤقتة أن غدا الثلاثاء الموافق للرابع من شهر يونيو هو المتمم لشهر رمضان المبارك وأن يوم الأربعاء الموافق للخامس من شهر يونيو هو أول أيام شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك .

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