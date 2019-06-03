المبعوث الأممي في مناسبة عيد الفطر: أتمنى أن تصمت المدافع

عبَّر المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة عن الأمل في أن «تصمت المدافع، وأن يعود الجميع للتعقل والتواد والتسامح»، وذلك لمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال في تهنئة عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر» اليوم الإثنين: «مبارك عيد الفطر لكل أصدقائي المسلمين، لمن هو قادر على التمتع بأجواء العيد وبهجته، إنما بالأخص لمن تحرمه النزاعات والحروب والهجرة القسرية من ذلك الحظ».

وتعثرت الجهود الأممية الرامية لوقف حرب العاصمة طرابلس التي تدخل شهرها الثالث غدًا، مع سيطرة الجمود العسكري، باستمرار حالة الكر والفر بين طرفي الحرب.

ولم يخف سلامة إحباطه من استمرار الحرب على أعتاب العاصمة طرابلس، معتبرًا في تصريحات سابقة أن ليبيا «تقدم على الانتحار وتبدد الثروة النفطية لتسديد كلفة الحرب».

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