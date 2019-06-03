صنع الله يقدم إحاطته بشأن تأثير النزاع على قطاع النفط.. ويطالب بتحقيق دولي

دعا رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، إلى تحقيق دولي في الهجوم على مصحة النفط، واصفا إياها بأنها “جريمة حرب”.

وكشفت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن لقاء جمع بين رؤساء البعثات الدبلوماسية مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.

وبينت البعثة، أن صنع الله قدم إحاطته لرؤساء البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بشأن تأثير النزاع الحالي على قطاع النفط، حيث جدد رؤساء البعثات الدبلوماسية التزامهم بالتمسك بقرارات مجلس الامن للأمم المتحدة المتعلقة بالخصوص.

وبحسب مصادر إعلامية، فأن صنع الله، اتهم بعض أعضاء مجلس النواب بالتورط في محاولات تهريب النفط بشكل غير شرعي، وقائلا “إن بعضهم دعا لإعطائه مجانا لبعض الدول”

وأضاف صنع الله، “إن محاولات مؤسسة النفط الموازية بيع النفط بشكل غير مشروع لم تتوقف وهي مشاريع للثراء الشخصي، ونحن ضد الحرب لأنها تؤثر على عمليات الإنتاج، وبدأنا بالملاحقة القضائية للقنوات والأشخاص الذين يتهموننا بدعم الإرهاب”.

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