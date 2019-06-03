كتيبة فرسان جنزور تنعي أحد قادتها الذي قتل في مواجهات اليوم

نعت كتيبة فرسان جنزور التابعة لداخلية الوفاق مساء اليوم القيادي في الكتيبة صلاح الرقيعي والذي يشغل وكيل وزارة الإسكان والمرافق بحكومة الوفاق ، حيث قتل اليوم في مواجهات مع القوات المسلحة أثناء محاولة تقدم قواتهم نحو سياج المطار القديم.

ويشغل الرقيعي تحديدا منصب وكيل شؤون الإسكان بوزارة الإسكان والمرافق منذ سنة ألفين وخمس عشرة إبان فترة حكومة الإنقاذ.

هذا ونشرت كتيبة فرسان جنزور تسجيلا للرقيعي يوم أمس يتحدث فيه من محور الطويشة قرب مطار طرابلس الدولي وهو يتحدث عن التضحيات للدفاع عن الأرض والعرض في إشارة للعملية التي تنفذها القوات المسلحة ضدهم.

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