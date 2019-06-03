مصارف طبرق تشرع في توزيع السيولة النقدية على المواطنين

شرعت المصارف التجارية العاملة في مدينة طبرق والمناطق المجاورة لها شرق البلاد، في صرف وتوزيع السيولة النقدية للمواطنين تزامنًا مع نهاية شهر رمضان وحلول عيد الفطر المبارك.

وحدد المصرف التجاري الوطني فرع طبرق الذي يعد من أكبر مصارف المدينة سقف السحب بنحو 400 دينار لكل زبون، ومصرف التجارة والتنمية 1000 دينار لكل زبون، ومصرف الوحدة 750 دينارًا لكل زبون، ومصرف الجمهورية فرع البطنان 500 دينار لكل زبون، ومصرف الجمهورية المدينة 300 دينار لكل زبون.

وقال مدير المصرف التجاري الوطني فرع طبرق، قاسم مختار المسماري لـ«بوابة الوسط» اليوم الإثنين، إن «هناك انفراجًا تدريجيًا في أزمة السيولة النقدية بطبرق لتعاون التجار مع مديري المصارف» آملا أن يستمر هذا التعاون لمصلحة المواطنين في المدينة.

وأضاف المسماري أن أبواب المصرف التجاري مفتوحة أمام كافة الزبائن حتى اليوم الأخير من رمضان خلال الفترتين الصباحية والمسائية دون توقف، مشيرًا إلى أن المصرف يعتبر من أكبر المصارف بالمنطقة الشرقية وتزيد حساباته المتحركة عن 26 ألف حساب.

وفي سياق متصل قال مدير مصرف التجارة والتنمية فرع طبرق، عبدالقادر السفتي لـ«بوابة الوسط» إن المصرف وزع 1000 دينار لكل حساب ومستمر في العمل حتى اليوم الأخير من رمضان، منوهًا إلى أنه يحق لكل مواطن أن يسحب من سيارة المصرف المتحرك بواقع 240 دينار أسبوعيًا حتى بعد عطلة عيد الفطر.

وأضاف السفتي أن مصرف التجارة والتنمية فرع طبرق قام بفتح شبابيك إضافية للإيداع والصكوك المصدقة لزيادة الطلب عليها هذه الأيام لأن أغلب الزبائن يتعاملون بالإيداعات المصرفية والصكوك المصدقة.