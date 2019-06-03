العليا للإفتاء: الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك

أعلنت اللجنة العليا للإفتاء التابعة للحكومة المؤقتة، أن غداً الثلاثاء الرابع من شهر يونيو هو المتمم لشهر رمضان، وأن يوم الأربعاء الخامس من شهر يونيو هو يوم عيد الفطر أول أيام شهر شوال لهذا العام أربعين وأربعمائة وألف هجري.

وقالت اللجنة في بيان أصدرته، “إن لجنة تقصي الأهلة التابعة للجنة العليا للإفتاء أفادت بأنه قد تعذرت رؤية هلال شهر شوال هذه الليلة، وعليه فإن اللجنة العليا للإفتاء تعلن أن غداً الثلاثاء الرابع من شهر يونيو هو المتمم لشهر رمضان وأن يوم الأربعاء الخامس من شهر يونيو هو يوم عيد الفطر أول أيام شهر شوال لهذا العام أربعين وأربعمائة وألف هجري، واللجنة العليا للإفتاء إذ تهنئ الليبيين جميعا بالعيد المبارك، لتسأل الله عز وجل أن يتقبل منهم صيامهم وقيامهم وسائر طاعاتهم، وأن يهديهم جميعا سبيل الرشاد، وأن يمن على بلادنا بالأمن والرخاء وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن ينصر جيشنا في حربه على الخوارج المارقين والإخوان المفسدين ومن يناصرهم من المجرمين، وأن يشفي جرحانا ويكتب قتلانا في الشهداء إنه رحيم ودود”.

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