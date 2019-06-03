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استياء في أوباري من “سقوف السحب”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يعيش المواطنون في مدينة أوباري حالة من الاستياء بعد ورود سيولة نقدية للمصارف مطلع هذا الأسبوع لم تكن في مستوى طموح كافة عملاء فروع مصارف الجمهورية والتجاري الوطني والأهلي وعملاء مصرف الصحارى في الغريفة.

فبعد انقطاعها عن المصارف منذ مطلع العام وزّع مصرف الجمهورية سيولة نقدية بسقف سحب قدره 400 دينار، ومبلغا مماثلا كسقف سحب لعملاء مصارف التجاري الوطني والصحارى بالغريفة، وكان فرع المصرف الأهلي هو الأسوأ من حيث سقف السحب الذي بلغ 230 دينارا.

وبالرغم من وعود مصرف ليبيا المركزي بقطبيه في طرابلس والبيضاء بتوفير الأموال واجتهاد المجلس الرئاسي إلا أن الواقع ما زال مريرا على مواطنين يستعدون لاستقبال العيد بأموال لا تكفي لتغطية أقل المتطلبات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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