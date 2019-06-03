وثيقة تكشف بيع مصنع الماية للأدوية إلى تركياوالتكبالي يعتبرها جريمة اقتصادية

كشفت وثيقة للاتحاد الليبي الدولي لمكافحة الفساد، موجهة إلى رئيس لجنة الأموال المنهوبة والمخفية بالبرلمان الليبي، بشأن تفكيك وبيع مصنع الماية للصناعت الدوائية إلى تركيا بتخطيط ممن وصفتهم الوثيقة بالمتأسلمين والمليشيات وامراء الحرب في طرابلس.

من جهته علق عضو مجلس النواب علي التكبالي، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا “إن هذا الامر يعد

جريمة اقتصادية أخرى من جرائم المتسلطين على الشعب التي أودت بالاقتصاد الليبي وأوصلته إلى الحضيض، وهي جريمة تعتبر بسيطة أمام الجرائم الكبرى في حق الشعب الليبي، وممتلكاته وعوائده واستثماراته والتي سبحاسب عليها مقترفيها بإذن الله، أعرفتم الآن السبب في انهم لا يريدون جيشا وشرطة، ولا ودولة مستقرة؟ وانتم أيها التابعون والطامعون هل بقي لكم ضمير يبرر تأييدكم لهم؟

سنعتبر كل من يسير في ركبهم خائنا لدينه ولشعبه، فالدين ليس تكية واحتيال، والشعب ليس مطية للأنذال”، وذلك بحسب تعبيره.