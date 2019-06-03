صندوق الأمم المتحدة يتفقّد مستشفى ابن سينا بسرت‎

قامت عضو المجلس البلدي سرت المكلفة بمتابعة ملف الصحة هنية ابوخريص رفقة مدير عام مستشفى بن سينا التعليمي بسرت محمد محمد السريتى وصحبة وفد صندوق برنامج الامم المتحدة للسكان برئاسة عبد الحكيم الخمري مسؤول البرامج وملف الصحة الانجابية بالصندوق UNFPA بجولة تفقدية لقسم الأطفال وحضانة حديثى الولادة بمستشفى ابن سينا التعليمي بالمدينة.

وقال مدير مكتب الاعلام والعلاقات ببلدية سرت محمد الاميل أن الهدف من زيارة وفد صندوق برنامج الامم المتحدة للسكان هو الوقوف عن كتب لمعرفة الاحتياجات والضرورية والعاجلة بقسم الاطفال ومستلزمات المواليد بقسم عمليات النساء والولادة بالمستشفى والاهتمام بملف الصحة الانجابية ودراسة احتياجات اقسام المستشفى ووضع الية وخطة للتعاون وخاصة اقامة دورات تأهيلية للعناصر الطبية والطبية المساعدة.

وقدم وفد الصندوق مساعدات للمستشفى تمثلث فى مائة حقيبة للمواليد و مائة حقيبة تحوى مستلزمات طبية للمواليد الجدد ومواد طبية لقسم الاطفال كما قدم الصندوق العام الماضى تلاثة حضانات مواليد وجهاز تنفس صناعى وجهاز لتخطيط الجنين.