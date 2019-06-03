الزائدي: لا يمكن بناء دولة مدنية في ظل سيطرة قوى فاشية

جدد أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية مصطفى الزائدي، تأكيده على أهمية العمليات العسكرية للانتقال لمرحلة سياسية تمكن الليبيين من التوافق على بناء دولة وطنية مستقرة.

وقال الزائدي في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “لا يمكن بناء دولة مدنية في ظل سيطرة قوى فاشية، خاصة الفاشية الدينية التي ترى في خصومها كفارا وجب قتلهم ان لم يدخلوا طوعهم. لذلك معركة القوات المسلحة لنزع سلاح المليشيات وغل يد القوى التي تستخدم الدين لتحقيق أهدافها، ضرورية للدخول في مرحلة سياسية تمكن الليبيين من التوافق على بناء دولة وطنية مستقرة. لذلك وجب الإنتباه الى الحملة الدعائية التي تنفذها جماعة الإخوان المسلمين لتصوير عملية تطهير طرابلس وكأنها حلقة في الصراع السياسي بين الأطراف الليبية. العملية السياسية بين الأطراف حول الدولة وشكلها وأدواتها مرحلة تعقب تمكن القوات المسلحة وأجهزة الأمن من نزع سلاح المليشيات والقضاء علو الإرهابيين. القول بأن الجيش جاء ليحكم دعاية سوداء لتبرير استمرار حكم المليشيات ليس الا”، بحسب تعبيره.

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