زويبة معلّقا على إعلان الثلاثاء المتمم لشهر رمضان: سأفطر غدا

أعلن رئيس هيئة الإعلام الخارجي بحكومة الإنقاذ جمال زوبية، أنه سيفطر غدا الثلاثاء المتمم لشهر رمضان المبارك.

وقال زوبية في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “أنا سأفطر غدا ليس اتباعا لمملكة آل سعود، بل لأن هلال شوال وُلِد وعمره تسع ساعات ولذلك فإن الهلال الموجود في الكون الآن هو هِلال شوال ولايجوز عقلا أن أصوم”.

وكانت اللجنة العليا للإفتاء التابعة للحكومة المؤقتة، قد أعلنت أن غداً الثلاثاء الرابع من شهر يونيو هو المتمم لشهر رمضان، وأن يوم الأربعاء الخامس من شهر يونيو هو يوم عيد الفطر أول أيام شهر شوال لهذا العام أربعين وأربعمائة وألف هجري.