تمركزات أمنية مشددة بمنطقة غدوة

أصدر وزير الداخلية ابراهيم خليفة ابوشناف بالحكومة المؤقتة القرار رقم 474 ينص على انشاء تمركزات امنية مشددة بمنطقة غدوة جنوب سبها ورفع درجة التأهب والاستعداد.

وشدد القرار على ان ينشأ بمنطقة غدوة تمركز امني من قبل فرع الادارة العامة للبوابات والتمركزات الامنية للمنطقة الجنوبية مكون من عدد من الضباط والضباط الصف والافراد وعدد من الاليات الصحراوية والخدمية مطقمة بشكل كامل من حيث التسليح والاتصالات والمعدات الفنية اللازمة.

وأكد القرار على رفع درجة الاستعداد والتأهب الى الدرجة القصوى لجميع عناصر التمركز الامني واتخاذ كافة الإجراءات ووسائل الردع لكل ما يمكن أن يمس بالأمن العام أو يزعزع الاستقرار والسكينة العامة بالمنطقة.