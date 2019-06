قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة إن مجلس الأمن الدولي عاجز تماما عن إصدار قرار أو بيان رئاسي أو حتى بيان صحفي بخصوص ما يحدث في ليبيا.

وأضاف سلامة في تصريحات لقناة بي بي سي عربية أنه لم يتمكن من إقناع الدول الكبرى في مجلس الأمن بضرورة اتخاذ موقف صارم مما يحدث، موضحا أن الانقسام في المجلس يشغل باله أكثر من الانقسام على الأراضي الليبية على حد تعبيره.

