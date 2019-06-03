تعرف على أهم التهم التي تلاحق وكيل وزارة إسكان الوفاق الذي قتل بطرابلس

طرابلس-العنوان

تلاحق وكيل وزارة الإسكان والمرافق صلاح الدين الرقيعي الذي أعلنت حكومة الوفاق الوطني صباح اليوم الاثنين مقتله أثناء مشاركته في القتال ضمن صفوف مجموعات الوفاق المسلحة ضد الجيش الوطني.

والرقيعي من موالد عام 1984 بمدينة جنزور وهو قيادي في ميليشيا كتيبة فرسان جنزور التي تقاتل ضد الجيش الوطني في طرابلس.

واتهم الرقيعي بارتكاب العديد من جرائم الخطف والابتزاز والاستيلاء على المال العام في منطقة جنزور من خلال الميليشا التي يقودها والتابعة لوزير الإسكان بحكومة الوفاق وهو كلف وكيلا لوزارة الإسكان بضغط من المليشيات.

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