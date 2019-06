جولة إعلامية للوقوف على محطات الوقود بطرابلس

قام فريق إعلامي اليوم الآثنين، بجولة إعلامية للوقوف على محطات الوقود بالعاصمة طرابلس وتاجوراء وعلى الجهود التي تبذلها الإدارة العامة للدعم المركزي والأجهزة الأمنية الأخرى في تأمين نقل الوقود للمحطات وتأمينها، وذلك نظرا للازدحام الحاصل بالمحطات وأن توزيع الوقود يسير بطريقة انسيابية على المحطات بطرابلس الكبرى.

وتطمئن وزارة الداخلية السادة المواطنين وقالت إن الوقود متوفر، وبأن جميع المحطات تشتغل لتزود بالوقود، وكما تدعو الوزارة الي عدم الازدحام أمام المحطات الذي يتسبب في عرقلة لحركة السير على الطرقات العامة.

