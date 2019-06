أفادت لجنة تقصي الأهلة التابعة للجنة العليا للإفتاء بالحكومة الليبية المؤقتة، أنه قد تعذرت رؤية هلال شهر شوال هذه الليلة، وعليه فإن اللجنة العليا للإفتاء تعلن أن غداً الثلاثاء الرابع من شهر يونيو هو المتمم لشهر رمضان.

وبذلك يصبح الأربعاء الخامس من شهر يونيو هو يوم عيد الفطر أول أيام شهر شوال لهذا العام أربعين وأربعمائة وألف هجري.

