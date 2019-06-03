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“عمليات الكرامة”: مسلحو طرابلس يستولون على الوقود

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اتهم المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابع للقيادة العامة للجيش الوطني، المجموعات المسلحة في طرابلس بالاستحواذ على الوقود ومنعه عن المواطنين والتسبب في ازدحامات شديدة عند المحطات.

وقال المركز في بيان، مساء الاثنين، إن المجموعات المسلحة تقوم بتحويل أغلب مخصصات الوقود إلى مزارع خاصة بهما في مدينة الزاوية .

وأضاف المركز أن مصادره تفيد بأن المدعو عبد الرحمن الميلادي الشهير “بالبيدجا”، يقوم هو وجماعته المسلحة بمنع وصول الوقود للمحطات حتى يستفيد من غلاء الأسعار، حيث تحقق المجموعات المسلحة بذلك أرباحها على حساب المواطن، وفق وصف الغرفة.

واتهم بيان غرفة عمليات الكرامة، حكومة الوفاق بفرض حصار على المدن والمناطق المؤيدة للجيش ومنع الوقود عنها.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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