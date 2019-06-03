غدوة.. نزوح كبير بسبب الظروف الأمنية

كشف منسق إغاثة ونازحي منطقة غدوة محمود أبوعزوم نزوح مايقارب من 75 في المائة من سكان المنطقة نتيجة للأحداث الأخيرة، موضحا أن أغلبهم توجهوا إلى مدينة سبها.

وأشار أبوعزوم، في تصريح خاص لـ”218″، الاثنين، إلى أن منطقة غدوة تعاني من ظروف أمنية صعبة، إضافة إلى غياب السيولة ونقص غاز الطهي.

ووجه أبوعزوم نداء إلى الجهات المسؤولة بأن تضع حلا لمشكلة النازحين ومشاكل البلدة بشكل عام.

يشار إلى أن غدوة تعرضت يوم 9 مايو الماضي إلى هجوم شنه تنظيم داعش الإرهابي أسفر عن مقتل شخصين وحرق مقر المجلس البلدي وعدد من المنازل.

وفي مارس الماضي تعرّضت منطقة غدوة لهجوم استهدف مركز تدريب عسكريا في سبها أودى بحياة تسعة أشخاص.

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