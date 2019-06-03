اشتباكات طرابلس تُكبد الكهرباء خسارة جديدة

قالت الشركة العامة للكهرباء، مساء الاثنين، إن المحول رقم 1 جهد 30 كيلو فولت بمنطقة الهضبة المشروع انفصل ليلة أمس نتيجة الاشتباكات المسلحة بجنوب طرابلس.

وأوضحت دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء في إدراج عاجل بصفحتها في “فيسبوك” أنه وبعد إجراء عملية الكشف على المحول اتضح أنه يحتاج لإجراء عملية صيانة صندوق الكوابل 30 كيلو فولت لإعادة تغذية الأحمال.

وأشارت إلى تعذر تنفيذ أعمال الصيانة بسبب الأوضاع الأمنية، حيث تم الاكتفاء بإضافة 6 براميل زيت للمحول رقم “2” المفصول سابقا.

يشار إلى أن شركة الكهرباء تكبدت خسائر كبيرة جراء الاشتباكات المسلحة في طربلس، وأعلنت الشركة خلال الأيام الماضية عن بلوغ خسائرها 62 مليون دينار.

ورجّح رئيس المكتب الإعلامي للشركة محمد التكوري في تصريحات سابقة لـ218، ارتفاع الخسائر إلى نحو الضعفين، بعد دخول الفرق الفنية إلى مواقع الاشتباكات وإحصاء الخسائر.

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