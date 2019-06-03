من هو وكيل وزارة الإسكان بالوفاق الذي قتل اليوم ضمن صفوف قوات الوفاق

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليًا صباح اليوم الإثنين، مقتل وكيل وزارة الإسكان والمرافق صلاح الدين الرقيعي أثناء مشاركته في القتال بصفوف قوات الوفاق ضد قوات الجيش الوطني .

ومن جهتها، أكدت مليشيا فرسان جنزور عبر صفحتها الرسمية إقامة صلاة الجنازة على الرقيعي بعد صلاة التراويح مباشرة بساحة الشهداء جنزور في منطقة السوق.

صلاة الجنازة علي الشهيد باذن الله صلاح الرقيعي ستكون بعد صلاة التراويح مباشرة بساحة الشهداء جنزور في منطقة السوق.

Posted by ‎كتيبة فرسان جنزور‎ on Monday, June 3, 2019

والرقيعي من موالد عام 1984 بمدينة جنزور وهو قيادي في ميليشيا كتيبة فرسان جنزور التي تقاتل ضد الجيش الوطني في طرابلس ضمن صفوف مجموعات الوفاق المسلحة.

واتهم الرقيعي بارتكاب العديد من جرائم الخطف والابتزاز والاستيلاء على المال العام في منطقة جنزور من خلال الميليشا التي يقودها والتابعة لوزير الإسكان بحكومة الوفاق وكلف وكيلا لوزارة الإسكان بضغط من المليشيات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24