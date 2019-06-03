معلقًا على إعلان الثلاثاء المتمم لشهر رمضان .. زويبة: سأفطر غدا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن رئيس هيئة الإعلام الخارجي بحكومة الإنقاذ السابقة جمال زوبية، أنه سيفطر غدًا الثلاثاء المتمم لشهر رمضان المبارك.

زوبية قال في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “أنا سأفطر غدا ليس اتباعًا لمملكة آل سعود، بل لأن هلال شوال ولد وعمره تسع ساعات ولذلك فإن الهلال الموجود في الكون الآن هو هلال شوال ولايجوز عقلا أن أصوم .

وكانت اللجنة العليا للإفتاء التابعة للحكومة المؤقتة، قد أعلنت أن غداً الثلاثاء الرابع من شهر يونيو هو المتمم لشهر رمضان، وأن يوم الأربعاء الخامس من شهر يونيو هو يوم عيد الفطر أول أيام شهر شوال لهذا العام أربعين وأربعمائة وألف هجري.

وقالت اللجنة في بيان أصدرته، إن لجنة تقصي الأهلة التابعة للجنة العليا للإفتاء أفادت بأنه قد تعذرت رؤية هلال شهر شوال هذه الليلة، وعليه فإن اللجنة العليا للإفتاء تعلن أن غداً الثلاثاء الرابع من شهر يونيو هو المتمم لشهر رمضان وأن يوم الأربعاء الخامس من شهر يونيو هو يوم عيد الفطر أول أيام شهر شوال لهذا العام أربعين وأربعمائة وألف هجري .

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