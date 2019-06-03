خليفة حواس مساعداً في أمانة الكتاب العرب للشؤون القانونية والملكية الفكرية

أضيف إلى المكتبة الاكاديمية الليبية وبمجال القانون تحديداً إصدار جديد للبروفسور “خليفة حواس ” والذي يشغل اضافة إلى دوره الاكاديمي كمحاضر بمجال القانون، منصب “عميد كلية القانون بجامعة سرت”.

الكتاب بعنوان “القانون الإداري الليبي الحديث” وقد صدر عن مكتبة طرابلس العالمية ويقع في 260 صفحة.

وقال حواس في حوار مع “بوابة إفريقيا” إن الكتاب في متناول القراء وقد أستغرق انجازه قرابة السنتين من الإنجاز والكتابة والبحث.

واضاف عن اهمية الكتاب: أنه “سيلبي حاجة الباحثين بالدراسات العليا بمجال القانون الاداري و المرحلة الجامعية لأنه تناول احدث التشريعات في ليبيا ، والتي توقف البحث حولها وعنها منذ عام 2009، قائلا: “لقد تناولت في الكتاب قانون علاقات العمل رقم 12 لعام 2010 و ولائحته التنفيذية و قانون الادارة المحلية 2012 و لائحته التنفيذية و لائحة تنظيم التعليم العالي رقم 501لعام 2010 و لائحة العقود الادارية المعمول بها حتى الان الصادرة 2007 وهذا المبحث تخلو منه معظم كتب القانون الاداري”.

واختتم تصريحه “لقد عمدت بالكتاب للمقارنة مع عديد الدول متناولا المزايا و العيوب وموكداً في ختام حديثه أن الكتاب سيلبي كل حاجات الطلبة والدارسين والباحثين بمجال القانون”.

وفي إطار مكانة حواس الأكاديمية فقد صدر قرار خلال هذا الاسبوع بتسميته مساعدا للامين العام للكتاب العرب للشؤون القانونية والملكية الفكرية.

وللبروفسور اهتماماته الثقافية والادبية ايضا حيث صدرت له رواية “طراطيش ” و “متفرقات هراوية” ضمن سلسلة الابداع العربي عن الهيئة المصرية للكتاب بعد ان اجازته و رشحته لجنة من كبار الادباء المصريين .. وسيرة ذاتية بعنوان” تلك الايام ” ستصدر في تونس قريبا عن دار المسار بعد أن صدرت محليا كطبعة خاصة بالإضافة إلى أربع مجموعات قصصية قصيرة.

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