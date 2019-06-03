سلامة يتهم مجلس الأمن بالعجز عن حل الأزمة الليبية

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة إن مجلس الأمن الدولي عاجز تماما عن إصدار قرار أو بيان رئاسي أو حتى بيان صحفي بخصوص ما يحدث في ليبيا.

وأضاف سلامة في تصريحات لقناة بي بي سي عربية أنه لم يتمكن من إقناع الدول الكبرى في مجلس الأمن بضرورة اتخاذ موقف صارم مما يحدث، موضحًا أن الانقسام في المجلس يشغل باله أكثر من الانقسام على الأراضي الليبية، على حد تعبيره.

وتعثرت الجهود الأممية الرامية لوقف حرب العاصمة طرابلس التي تدخل شهرها الثالث غدًا، مع سيطرة الجمود العسكري، باستمرار حالة الكر والفر بين طرفي الحرب.

سلامة عبر عن الأمل في أن تصمت المدافع، وأن يعود الجميع للتعقل والتواد والتسامح، وذلك لمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال في تهنئة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر اليوم الإثنين : «مبارك عيد الفطر لكل أصدقائي المسلمين، لمن هو قادر على التمتع بأجواء العيد وبهجته، إنما بالأخص لمن تحرمه النزاعات والحروب والهجرة القسرية من ذلك الحظ .

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