الحكومة المؤقتة : اليوم الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك وفقا لثبوت رؤية الهلال

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أفاد شهود عيان في عدد من المدن والمناطق الليبية ثبوت رؤيتهم لهلال شهر شوال مساء أمس الإثنين ما يؤكد أن أول أيام عيد الفطر المبارك سيكون اليوم الثلاثاء.

وبحسب وكالة الأنباء الليبية التابعة للحكومة المؤقتة، فقد أفادت مصادر مسؤولة بالمجلس الأعلى للقضاء أن العديد من المحاكم التابعة له في عدد من الدوائر القضائية تلقت بلاغات من مواطنين ذوي عدل أثبتوا رؤيتهم لهلال الشهر غير أن بلاغهم جاء متاخرًا ما أجبر اللجنة العليا للإفتاء إعلان الثلاثاء المتمم لشهر رمضان المبارك.

وفتح المجلس الأعلى للقضاء الليبي قناة اتصال عبر المحامي العام لمحكمة استئناف بنغازي المستشار إبراهيم الدرسي مع اللجنة العليا للإفتاء لإبلاغها بمحاضر الشهود في عدد من الدوائر الليبية بثبوت رؤية الهلال.

ووفقا لذلك ، أعلن مكتب الإعلام والتواصل بديوان مجلس الوزراء أن اليوم الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقال المكتب إن وزارة العدل تأكدت بالتواصل مع المجلس الأعلى للقضاء الليبي من جدية محاضر الشهود بالخصوص، وبهذا تعلن عن أول أيام عيد الفطر اليوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو 2019 ميلادي.

وأعربت الحكومة عن تهانيها للجميع، متمنية أن يرده الله على الأمة العربية والإسلامية قاطبة والشعب الليبي الكريم بالخير واليمن والبركات.

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