سلطات الأوقاف بحكومتي الوفاق والمؤقتة تؤكدان أن اليوم الثلاثاء هو أول أيام عيدالفطر بعد التثبت من رؤية الهلال عقب تعذر رؤيته في وقت سابق من مساء الإثنين
سلطات الأوقاف بحكومتي الوفاق والمؤقتة تؤكدان أن اليوم الثلاثاء هو أول أيام عيدالفطر بعد التثبت من رؤية الهلال عقب تعذر رؤيته في وقت سابق من مساء الإثنين
الجميع يعلم وخاصة في طرابلس ليبيا ان اول ايام عيد الفطر سيكون يوم الأربعاء 5-5-2019 المتمم لشهر رمضان المبارك روءية الهلال كانت واضحة وتختلف عن مناطق الخليج العربي والسعودية لاختلاف الموقع الجغرافي لظهور الهلال ، فعلى الجميع ان لايضيعوا فرصة الصيام يوم غدا وسيكون العيد يوم الأربعاء انشاء الله ، حسب موقع الأرصاد الليبية الجبل الأخضر والجبل الغربي .
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