سلطات الأوقاف بحكومتي الوفاق والمؤقتة تؤكدان أن اليوم الثلاثاء هو أول أيام عيدالفطر بعد التثبت من رؤية الهلال عقب تعذر رؤيته في وقت سابق من مساء الإثنين