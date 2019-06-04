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عاجل غات فيضانات نداء استغاثة من متساكني وبلدي غات الذين تغرق منازلهم بسبب السيول الكبيرة التي أدت إلى خسائر بشرية وماديّة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
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بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

عاجل غات فيضانات نداء استغاثة من متساكني وبلدي غات الذين تغرق منازلهم بسبب السيول الكبيرة التي أدت إلى خسائر بشرية وماديّة

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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