ثبوت رؤية هلال شهر شوال في عدد من المدن الليبية وبذلك فان اليوم الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك .

أعلنت الهيئة العام للأوقاف في بيان لها أنها أُبلغت لاحقا بثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء الاثنين في مناطق مختلفة من بلادنا ، من بينها: مدينة سبها، وبن جواد، وسرت، وبني وليد، وغيرها، وقد تقدم المثبوت بشهادتهم أمام المحاكم الرسمية والجهات القضائية المختصة بدولة ليبيا، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة شهادة المعاينين للهلال.

وبعد ثبوت الواقعة على الوجه المذكور، وبالتشاور مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس إدارة التفتيش القضائي، تعلن الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية أن اليوم الثلاثاء؛ هو أول أيام عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

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