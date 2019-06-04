مدير أمن بنغازي يشدد على ضرورة استمرار تنفيذ الخطة الأمنية خلال أيام عيد الفطر المُبارك

بنغازي 04 يونيو 2019 (وال) – عقد السيد مدير أمن بنغازي عميد عادل عبدالعزيز ، اجتماعاً مع السيد مدير الإدارة العامة للدعم المركزي عقيد صلاح الخفيفي، ومع مُساعد الشؤون الأمنية بالمديرية ورئيس الخطة الأمنية بالمديرية، ورئيس الخطة المرورية، ورئيس قسم البحث الجنائي، ورئيس قسم التحريات العامة بالمديرية وعدد من القيادات الأمنية بالمديرية والإدارة العامة للدعم المركزي لاستعراض محاور الخطة الأمنية خلال عطلة عيد الفطر المُبارك وما بعدها ولتأمين المساجد أثناء صلاة العيد.

وفى بداية الاجتماع، أشاد مدير الأمن بالجهود الأمنية التي بذلت خلال الشهر الفضيل، والتي أدت إلى تحقيق العديد من النجاحات والإنجازات، مؤكداً أن حجم النجاحات الأمنية التي تحققت خلال الفترة الحالية يجب الحفاظ عليها والعمل على زيادة معدلاتها .

إلحاقاً بالخطة الأمنية لتأمين مدينة بنغازي خلال الشهر الفضيل وعطلة عيد الفطر المُبارك والصادرة عن مدير أمن بنغازي لاستمرار تنفيذ الخطة الأمنية خلال أيام عيد الفطر المُبارك وتحديد النقاط الأمنية الظاهرة والسرية للتحري وجمع المعلومات.

وتابع عميد عادل عبد العزيز مع السادة الحضور استعدادات الأجهزة الأمنية لتأمين المساجد خلال فترة عطلة عيد الفطر المُبارك وما بعدها وخطط انتشار النقاط الأمنية بالعديد من المحاور الرئيسية وأمام المساجد أثناء صلاة العيد ، مشددًا على اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة ومضاعفة الجهود المبذولة وتفعيل جميع الإجراءات والتدابير اللازمة وشدد على أهمية وقوف رجل الأمن خارج الدورية لتسير حركة السير ولاتخاذ كافة الإجراءات لإحكام الرقابة والسيطرة الأمنية على الطرق المحيطة ،لافتاً سيادته إلى أهمية تحلى رجل الأمن بالجاهزية التامة والكفاءة العالية .

وفِي الختام الاجتماع أصدر مدير المن تعليماته للسادة رؤساء الأقسام والمراكز بنشر الدوريات الأمنية وخدمات المرور والنجدة وتعزيز الأماكن بما يمكنها من التعامل مع مختلف المواقف الطارئة والمحتملة . (وال – بنغازي) ع ع

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