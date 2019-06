حكومتا ” الوفاق” و ” المؤقتة” تتفقان للمرة الأولى على إعلان الثلاثاء أول أيام عيد الفطر

أعلنت الحكومة الليبية الموقتة والهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، التابعة لحكومة الوفاق ، أن الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، التابعة لحكومة الوفاق ، أنها بعد أن أعلنت مساء الإثنين عدم ثبوت دخول الشهر، فإنه “بلغنا لاحقا ثبوت رؤيته مساء هذا اليوم في مناطق مختلفة بلادنا ليبيا، من بينها: مدينة سبها، وبن جواد، وسرت، وبني وليد، وغيرها، وقد تقدم المثبوت بشهادتهم أمام المحاكم الرسمية والجهات القضائية المختصة بدولة ليبيا، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة شهادة المعاينين للهلال”.

وأكملت الهيئة ، أنه “بعد ثبوت الواقعة على الوجه المذكور، وبالتشاور مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس إدارة التفتيش القضائي، تعلن الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية أن اليوم الثلاثاء؛ هو أول أيام عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. والله ولي التوفيق”.

وقالت الحكومة الموقتة ، إن “وزارة العدل بالتواصل مع المجلس الاعلي للقضاء تم التأكيد علي جدية محاضر عدد من شهود العيان بثبوت رؤيتهم لهلال شهر شوال في عدد من المدن والمناطق الليبية. وبهذا، فإن الحكومة المؤقتة تعلن أن أول أيام العيد اليوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو 2019 ميلادي”.

